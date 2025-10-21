El Distrito Recreativo del Desierto Organizará el “Carnaval de Halloween”

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – ¡Un carnaval con temática de Halloween llega a Indio este fin de semana!

El Distrito Recreativo del Desierto organizará el evento en el Centro Comunitario de Indio este sábado 25 de octubre, 1 P.M. to 6 P.M.

El Centro Comunitario de Indio se encuentra en la calle Clinton 45-871.

La entrada al evento cuesta $5 por persona.

Habrá juegos de carnaval, pintacaritas, un zoológico interactivo, rifas, puestos de comida y, por supuesto, dulces.

También se anima a los asistentes a usar sus disfraces para el concurso de disfraces.