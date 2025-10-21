Skip to Content
Desert Recreation District llegó a un acuerdo con la CVGA y se encargará del mantenimiento del corredor CV Link

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Los trabajadores del Desert Recreation District llegaron a un acuerdo con la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella para darle mantenimiento al corredor turístico CV Link que inicia en Palm Springs y termina en Thermal, son 40 millas para caminar, pasear en bicicleta o en carritos de golf.

Se encargará también de no dejar crecer la hierba y pasto.

Una de las mayores preocupaciones es que los indigentes pongan campamentos en algunos puntos del CV Link.

Telemundo 15 Palm Springs

