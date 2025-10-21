Conductor ebrio provoca persecución policiaca y choca con tres autos en Rancho Mirage

Lina Robles

Ayer a las 4:30 de la tarde terminó una persecución policiaca en el área de la calle Bob Hope y la Ramon Road en Rancho Mirage ya que las autoridades seguían a un conductor ebrio que manejaba su auto erráticamente, se pasó el semáforo en rojo y choco con tres vehículos.

Varias personas resultaron con heridas leves y fueron atendidas en el área y la policía arrestó al sujeto.

El área fue cerrada por una hora mientras la policía, las grúas, los paramédicos y los investigadores hacían su trabajo.