Colecta de pavos local ayuda a miles en Santa Bárbara y SLO
COSTA CENTRAL, Calif. - La colecta de pavos local ha comenzado. Todas las donaciones benefician al Good Samaritan Shelter y al SLO Food Bank. La campaña ayuda a miles en Santa Bárbara y SLO, donde el número de personas que necesitan apoyo ha aumentado.
Se hace un llamado al público para ayudar a sus vecinos esta temporada y brindarles una comida tradicional de Thanksgiving.
Savannah Colevans, gerente de comunicaciones de SLO Food Bank, dijo, “Al donar un pavo o dinero para comprarlos, realmente estás ayudando a que las personas puedan participar y no tengan una mesa vacía.”
