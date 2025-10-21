Skip to Content
News

Colecta de pavos local ayuda a miles en Santa Bárbara y SLO

By
Updated
today at 1:02 pm
Published 1:01 pm

COSTA CENTRAL, Calif. - La colecta de pavos local ha comenzado. Todas las donaciones benefician al Good Samaritan Shelter y al SLO Food Bank. La campaña ayuda a miles en Santa Bárbara y SLO, donde el número de personas que necesitan apoyo ha aumentado.

Se hace un llamado al público para ayudar a sus vecinos esta temporada y brindarles una comida tradicional de Thanksgiving.

Savannah Colevans, gerente de comunicaciones de SLO Food Bank, dijo, “Al donar un pavo o dinero para comprarlos, realmente estás ayudando a que las personas puedan participar y no tengan una mesa vacía.”

Puedes encontrar más información en nuestra aplicación móvil y sitio web.

