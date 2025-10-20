Skip to Content
Un incendio devoró 17 acres de matorrales en Palm Springs

Published 11:14 am

Lina Robles

El viernes pasado a la 1:30 de la tarde estalló un incendio de vegetación en las montañas de Palm Springs cerca del Hwy 111.

Gracias a la rápida labor de los bomberos el fuego solo destruyo 17 acres de matorrales, pero las cuadrillas permanecieron en el área hasta las 3 de la tarde.

Por fortuna no hay reporte de personas heridas solo reportaron tráfico lento debido a que un tramo del Hwy 111 fue cerrado mientras los traga humo hacían su trabajo.

Telemundo 15 Palm Springs

