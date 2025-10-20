Reacciones de la comunidad ante el aplazamiento de la primera Caminata por la Igualdad vinculada a Silvercrest

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Palm Springs Pride confirmó el lunes que el aplazamiento de su primera Caminata por la Igualdad se debió a Silvercrest Advertising, patrocinador clave del evento.

Originalmente programada para el sábado 25 de octubre, esta postergación es la consecuencia más reciente del arresto del director ejecutivo de Silvercrest Advertising, William Rodríguez.

Greater Palm Springs Pride añadió a su comunicado del lunes, que hacía referencia a la decisión de la organización de cortar vínculos con la empresa el viernes pasado:

“Cuando suspendimos las actividades promocionales activas vinculadas al patrocinador principal de la Caminata, comprendimos que no estaríamos en condiciones de conseguir otro patrocinador. Mantenemos nuestra decisión. Entendemos plenamente que las acciones tienen repercusiones; posponer la Caminata es el precio de nuestra decisión. La Caminata será más fuerte cuando regrese. Agradecemos a quienes nos apoyan y estamos comprometidos con una Caminata exitosa en 2026”.

Ron deHarte, presidente y director ejecutivo de PS Pride

La caminata estaba programada para reemplazar la Caminata Anual por la Equidad en Salud del DAP, que finalizó después de casi 40 años el pasado octubre. Palm Springs Pride afirmó que los fondos recaudados durante la caminata se habrían utilizado para ayudar a mantener la entrada gratuita a su Festival del Orgullo de noviembre.

