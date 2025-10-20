Policía busca a sospechoso de robo en gasolinera AMPM de Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La policía continúa la búsqueda de un sospechoso de un robo ocurrido en una gasolinera AMPM en Indio durante el fin de semana.

El robo se reportó inicialmente poco después de las 11:20 p. m. del sábado en el número 41910 de la calle Jackson.

La policía informó que un hombre entró en la tienda y exigió dinero al cajero. El empleado obedeció y le entregó el efectivo de la caja registradora. El sospechoso abandonó el negocio y fue visto por última vez saliendo del área en un Toyota Camry rojo.

No se observaron armas de fuego durante el incidente, confirmó la policía.

El caso continúa bajo investigación. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057.