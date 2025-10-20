Persecución termina en accidente en Rancho Mirage

Luis Medina

RANCHO MIRAGE, Calif, (KUNA) – La actividad policial en Rancho Mirage está causando problemas de tráfico cerca de Bob Hope y Ramon Road el lunes por la tarde.

La Patrulla de Carreteras de California confirmó que se trata de una persecución que terminó en accidente. No se dispuso de detalles inmediatos sobre las causas del accidente.

El sospechoso de la persecución fue detenido.

Tendremos los últimos detalles en nuestra edicion de las 6 por Telemundo 15.