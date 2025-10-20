Impulsas carreras profesionales con enfoque en el cuidado del medio ambiente en el valle de Coachella

Juan Montesló

Palm Desert, Calif. (KUNA) – Las oportunidades de desarrollo profesional para los jovenes estudiantes del Valle de Coachella se impulsarán con una importante colaboración que llega de la mano de expertos en cuidado ambiental, conservación y sustentabilidad.

Sabemos que las carreras del futuro continuan en desarrollo, hoy más que nunca el cuidado del medioambiente ha tomado un importante lugar en la educación, para ello el Distrito escolar unificado de Coachella en colaboración con el zoológico The desert Living, y Disney crearon una alianza para promocionar e incentivar a los estudiantes de la escuela preparatoria Desert Mirage en Thermal a conocer las carreras que tiene el zoológico priorizando la enseñanza de las ciencias naturales y del cuidado ambiental.

“Estas oportunidades con el distrito escolar, con Disney, con el zoológico, ayudan a muchos estudiantes que tal vez históricamente no tengan las mismas oportunidades que otros y aquí pueden venir y pueden mirarnos a nosotros que también nosotros pudimos y ellos también pueden”, comentó Jesica Vasquez, promotora de The Living Desert zoo.

El zoológico brinda la oportunidad de realizar pasantías a los estudiantes inscritos al programa Green Academy de Desert Mirage High School cuyo interés se focaliza en el cuidado de la fauna y flora.

La participación de Disney se da con especial interés de enseñar a los jovenes como conservar un habitat natural de manera sostenible, Ramsa Chavez Ulloa, directora de programas sustentables de DIsney signature experiences no comentó sobre su participación en el programa:

“Nosotros queremos que nuestra contribución sea auténtica, lo que significa que tenemos que realmente asociarnos con gente local, con comunidades locale, cuando hablamos de conservación es la inspiración de jóvenes, porque ellos son la generación que va a determinar que lo que estamos haciendo ahora en cuanto a conservación continúe y esperemos se magnifique”.

Este programa forma parte de un esfuerzo más amplio donde se busca priorizar a los estudiantes de comunidades marginadas a descubrir carreras ecológicas en el valle de Coachella.

