Hombre detenido tras enfrentamiento en azotea en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La policía informó que se ha iniciado un enfrentamiento en Indio tras un reporte de vandalismo en la Fiscalía del Condado de Riverside.

El enfrentamiento se produce en la cuadra 83000 de la Autopista 111. La policía informó que la Autopista 111 estaba cerrada al tráfico entre Salton Street y Golf Center Parkway. La carretera ya está completamente abierta.

El equipo SWAT se encuentra en el lugar de los hechos colaborando en las labores para detener al sospechoso de forma segura.

La policía informó que el incidente comenzó alrededor de las 8:45 a. m. con un reporte de vandalismo en la Fiscalía del Condado de Riverside.

“Un testigo siguió al sospechoso, un hombre adulto, a un segundo lugar, donde continuó vandalizando la propiedad y luego se subió al tejado de un edificio, lo que provocó un enfrentamiento policial”, se lee en un comunicado de prensa de la policía de Indio.

Hoy a las 2:07 p. m., el sospechoso de este caso fue detenido por miembros del equipo SWAT Regional del Desierto mientras aún se encontraba en la azotea del edificio Sunline.

El sospechoso será ingresado en el Centro de Detención John Benoit por varios cargos, incluyendo vandalismo, agresión con arma mortal y una orden de arresto por delito grave.

El Departamento de Policía de Indio insta a cualquier persona que tenga información adicional sobre este caso a comunicarse con la Policía de Indio al (760) 391-4057.

