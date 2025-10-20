Skip to Content
News

Agentes del sheriff de la sub estación de Palm Desert ofrecieron un curso de seguridad sobre las bicicletas eléctricas

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Ante la creciente popularidad de las bicicletas eléctricas, los agentes del Sheriff quieren asegurarse que los usuarios sepan cómo mantenerse seguros mientras las manejan, por ello el sábado pasado ofrecieron en Palm Desert un curso de seguridad para el uso bicicletas eléctricas; en el evento las personas aprendieron sobre las nuevas leyes, prácticas de conducción segura y técnicas para frenar a diferentes velocidades.

Comentaron que algunos padres compran bicicletas eléctricas demasiado potentes para sus hijos.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.