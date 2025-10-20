Agentes del sheriff de la sub estación de Palm Desert ofrecieron un curso de seguridad sobre las bicicletas eléctricas

Lina Robles

Ante la creciente popularidad de las bicicletas eléctricas, los agentes del Sheriff quieren asegurarse que los usuarios sepan cómo mantenerse seguros mientras las manejan, por ello el sábado pasado ofrecieron en Palm Desert un curso de seguridad para el uso bicicletas eléctricas; en el evento las personas aprendieron sobre las nuevas leyes, prácticas de conducción segura y técnicas para frenar a diferentes velocidades.

Comentaron que algunos padres compran bicicletas eléctricas demasiado potentes para sus hijos.