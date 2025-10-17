Realizan caminata binacional por el cáncer de mama

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).-Mujeres residentes del Valle Imperial, sobrevivientes de cáncer de mama, incluso estudiantes de Calexico High School Mighty Bulldogs, participaron en una caminata para concientizar sobre esta enfermedad que culminó en un lazo rosa unido a través del cerco fronterizo en la ciudad de Calexico y Mexicali.

La consul de México en Calexico, mencionó que se otorgarán mamografías gratuitas a través de una agencia con la que colaboran durante todo este mes:

“Es recomendable que las mujeres mayores de 40 años, pues empiezan a hacerse pruebas anualmente y pues puedan ir en este caso a las clínicas, vayan al consulado” dijo la consul Rocío Vazquez.

El único requisito es someterse a un estudio socioeconómico.