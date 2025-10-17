Mayor seguridad antes de las manifestaciones “Sin Reyes” en el Valle de Coachella

Luis Medina

VALLE DE COACHELLA, Calif. (KUNA) — Se espera que miles de personas se reúnan en el Valle de Coachella el sábado para una serie de manifestaciones “Sin Reyes”, con eventos planeados en Palm Springs, Cathedral City y Palm Desert.

En respuesta a la participación prevista, las fuerzas del orden locales han anunciado un aumento de patrullajes y una presencia policial visible durante todo el día. El Departamento de Policía de Palm Springs afirma estar trabajando en estrecha colaboración con los organizadores del evento para garantizar la seguridad pública y minimizar las interrupciones.

Los organizadores también han tomado sus propias medidas para garantizar que las manifestaciones se mantengan pacíficas y ordenadas. Habrá alguaciles voluntarios en el lugar para ayudar a controlar la multitud y se establecerán zonas de seguridad en áreas clave.

Las autoridades locales recomiendan a los residentes y visitantes que se preparen para posibles retrasos en el tráfico cerca de los lugares de las manifestaciones y que sigan todas las instrucciones de seguridad publicadas durante los eventos.

Aquí está la información sobre dónde y cuándo se planean las protestas para el sábado:

Cathedral CityAvenue Lalo Guerrero9:00 – 10:30 a.m.

Palm DesertMonterey Avenue & Highway 11110:00 – 11:00 a.m.

Palm SpringsEast Palm Canyon Drive & South Sunrise Way9:00 – 10:30 a.m.

Sunrise Park (Palm Springs)480 South Sunrise Way4:00 – 6:00 p.m.

The Pass Area (Beaumont/Banning)In front of the Walmart Superstore on 2nd Street10:00 – 11:30 a.m.

Joshua TreePark Boulevard & Highway 6211:00 a.m. – 1:00 p.m.