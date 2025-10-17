Skip to Content
La policía de Indio realizará en retén de sobriedad hoy a partir de las 6 pm

Published 11:14 am

Lina Robles

La policía de Indio realizará un retén de sobriedad hoy de 6 de la tarde a las 2 de la madrugada de mañana en algún punto de la ciudad que no dieron a conocer.

El objetivo es mantener fuera de las calles a conductores que manejan ebrios, drogados o bajo la influencia de medicamento controlado.

Enfatizan que, aunque el uso de la marihuana es legal en California, conducir un auto después de fumarla es contra la ley.

Recuerden que un DUI por manejar borracho podría generar gastos de hasta $13 mil dólares y la suspensión de la licencia de conducir.

Telemundo 15 Palm Springs

