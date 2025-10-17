El Orgullo de Palm Springs revelo el Monumento del Orgullo

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Orgullo de Palm Springs revelo el monumento de 8 pies de de altura que conmemora las contribuciones de la comunidad LGBT en el área metropolitana de Palm Springs. La ceremonia se llevo a cabo el viernes por la mañana en el Parque Frances Stevens.

“Este monumento es más que una obra de arte increíble; es un símbolo permanente y visible de la historia, la valentía y el espíritu inquebrantable de nuestra comunidad”, declaró deHarte en un comunicado.

El alcalde añadió que el monumento también servirá como lugar de encuentro y herramienta educativa para destacar las contribuciones de la comunidad LGBT.

La escultura de acero inoxidable, creada por Isermann, presenta tres símbolos de solidaridad: la lamba, el triángulo y el arcoíris.

El monumento mide 8 pies en su punto más ancho e incluye 720 módulos de acero inoxidable pintados en diferentes colores que forman una sola estructura.

También presentará un diseño triangular inspirado en el triángulo rosa utilizado durante el Holocausto, que fue recuperado como símbolo de la liberación gay a principios de la década de 1970.

Su paleta de colores está inspirada en el diseño de la bandera arcoíris de Gilbert Baker de 1978.

La ceremonia marcará la donación formal del monumento por parte de la organización a la colección permanente de arte público de la ciudad, según informaron las autoridades.