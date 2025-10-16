Tres personas arrestadas por presunto robo en una vivienda en Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Tres personas sospechosas de robar artículos de una vivienda en Desert Hot Springs fueron arrestadas tras una persecución a pie y en vehículo, informaron hoy las autoridades.

La policía respondió a un reporte poco antes de la 1 p.m. del martes en la cuadra 9400 de San Rafael Drive sobre un robo en una vivienda, según el Departamento de Policía de Desert Hot Springs. Se enteraron de que se había producido un robo e identificaron un vehículo sospechoso.

Los agentes encontraron el vehículo dos horas después e intentaron detenerlo, lo que desencadenó una persecución que terminó posteriormente en la zona de Pierson Boulevard y Via Loretto, según la policía.

Tres personas abandonaron el vehículo a pie y fueron capturadas por los agentes que las perseguían, informó el departamento.

La policía informó que se recuperó una gran cantidad de bienes robados del vehículo.

Tres sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de robo en una vivienda, conspiración, posesión de bienes robados, resistencia al arresto y participación en una pandilla callejera criminal. Los sospechosos fueron descritos únicamente como dos hombres y un menor de edad.

Fueron ingresados en la cárcel del condado de Riverside y en el centro de detención de menores, donde se les impuso una fianza de 200.000 dólares, según informó la policía.

Se insta a cualquier persona que tenga información a contactar al detective Philip Estrada a través de pestrada@dhspd.com.