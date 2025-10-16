Hy se realizó la ceremonia de corte de listó de un complejo de apartamentos para personas de la tercera edad

Lina Robles

Hoy se realizó la ceremonia de corte de listón de un nuevo complejo de apartamentos para personas de 55 años en adelante el cual se ubica cerca de la calle Palm Canyon en Palm Springs donde construyeron 71 viviendas, de las cuales 25 serán destinadas para indigentes, el lugar cuenta con un salón comunitario, cocina, cuarto de computación, biblioteca, área para ejercitarse, lavandería y un gran estacionamiento.