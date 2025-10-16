El crecimiento del centro de Indio refuerza la seguridad

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – El centro de Indio está experimentando una importante transformación, con nuevos negocios, un campus universitario en expansión y la reciente apertura de una moderna biblioteca pública que atrae a más personas a la zona. El rápido crecimiento está generando entusiasmo entre los residentes, pero también genera nuevas preocupaciones sobre la seguridad pública.

El alcalde Glenn Miller afirma que la seguridad es una prioridad a medida que la ciudad continúa invirtiendo en la revitalización del centro.

“Esta zona de la ciudad es muy importante para nosotros porque muchos de nuestros residentes vienen aquí, especialmente para nuestros eventos, y a medida que crece, nos centraremos en cómo podemos brindar mayor seguridad pública a la zona”.

Según el alcalde, la delincuencia en el centro se ha mantenido baja en los últimos meses, con una tendencia general a la baja en los últimos años.

Un incidente reciente ocurrió en el campus de Indio del College of the Desert, donde, según se informa, una mujer sin hogar amenazó a dos estudiantes con un destornillador. Miller enfatizó que la ciudad está trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y la seguridad privada para mantener la seguridad.

“Nuestro Departamento de Policía de Indio trabaja con la seguridad local y un equipo de seguridad recorre la comunidad para detectar cualquier problema y luego llama al Departamento de Policía de Indio. Tenemos agentes que pasan por aquí constantemente.” menciono el alcalde de Indio.

A pesar de algunas preocupaciones persistentes, los residentes afirman que las mejoras son notables, no solo en términos de seguridad, sino también en la calidad de vida en general.