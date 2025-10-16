Caso del bebé Emmanuel: Padre se declara culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – El padre del bebé Emmanuel Haro se declaró culpable de todos los cargos en el caso de asesinato, confirmó el jueves nuestra estación hermana News Channel 3.

Aún no se sabe si los investigadores han localizado los restos de Emmanuel Haro, de siete meses.

Los Haro comparecieron el jueves en Riverside para una audiencia de conciliación por delito grave, donde Jake Haro se declaró culpable de todos los cargos, que incluyen homicidio en segundo grado, presentación de una denuncia policial falsa y agresión a un menor de 8 años; lesiones corporales graves con resultado de muerte.

La Fiscalía del Condado de Riverside señaló que la declaración de culpabilidad se presentó directamente al juez, sin negociaciones entre la defensa y la fiscalía.

Jake Haro enfrenta una posible sentencia de 25 años a cadena perpetua.

Su sentencia está programada para el 3 de noviembre. Rebecca Haro también comparecerá ese mismo día para una audiencia preliminar. Esa audiencia, de proceder, determinará si existen motivos suficientes para un juicio por los cargos de asesinato y presentación de una denuncia policial falsa.

La madre de Emmanuel, Rebecca Haro, se declaró inocente; el caso en su contra continuará. También está acusada del asesinato de Emmanuel, además de presentar una denuncia policial falsa y otros cargos.

Jake y Rebecca Haro fueron arrestados el 22 de agosto después de que los investigadores concluyeran que Emmanuel no fue secuestrado como informó inicialmente su madre.

En una conferencia de prensa el 27 de agosto, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, afirmó que los investigadores tenían “fuertes indicios” de dónde se podía encontrar el cuerpo de Emmanuel, pero que aún no se han recuperado restos.

Manténgase al tanto de las actualizaciones en Telemundo15.com