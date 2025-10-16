5 mil dólares de multa para quienes crucen ilegalmente a EU
Carolina Garcia
MEXICALI, Baja California (KYMA) – La embajada de Estados Unidos en México, a través de un video anunció hasta 5 mil dólares de multa es decir más de 90 mil pesos mexicanos, para quienes de forma ilegal crucen hacia este país.
Fue el Vocero, David Arizmendi quien comentó:
“Una nueva multa de $5000 a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”
Especialistas, mencionaron que las sancione impuestas por el gobierno de Estados Unidos buscan frenar el cruce ilegal, además de que si bien existían estas podrían ser ya inmediatas:
“Seguramente lo van a aplicar a la hora que te detengan o a la hora que tú quieras ingresar nuevamente o quiera realizar algún trámite que lo tengas que pagar o si no lo pagas, te van a mantener detenido, no han dado exactamente los lineamientos, en cuanto cómo va a ser el proceso, pero si la idea es desalentar a que las personas cometan este tipo delito” Dijo Edgar Castro, abogado de Baja Visa.
Además en otra publicación replicada a través de la plataforma X mencionar que la prisión, la deportación inmediata y la prohibición de “por vida” son otras consecuencias.