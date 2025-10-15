Reportan aumento de contagios de virus boca, mano, pies en Baja California

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – Al menos 10 casos oficiales reportados ante la Secretaría de Salud se han confirmado de este virus, el cual no es una enfermedad grave pero si contagiosa.

Es más frecuente en menores de 10 años y genera molestias, fiebre alta, dolor de garganta, úlceras en la boca y sarpullido en mano, pies y extremidades.

No existe un tratamiento especifico ya que desaparece entre cinco y ocho días después de los primeros síntomas.

En todo Baja California, suman 231 casos, los cuales han aumentado con el paso de los días, incluso durante la semana pasada las clases se suspendieron en diversos municipios del estado ante la cantidad de contagios reportados y como una medida para limpiar las aulas.