Caso del bebé Emmanuel: Jake Haro comparece hoy ante el tribunal para la audiencia de custodia

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Jake Haro fue trasladado a Riverside desde Murrieta para una audiencia de custodia, confirmó el miércoles News Channel 3.

Los agentes del Sheriff del Condado de Riverside informaron que Jake Haro no compareció hoy ante el tribunal penal, sino que fue trasladado al juzgado de menores de Riverside para una audiencia de custodia.

Los procedimientos judiciales de menores son a puerta cerrada y no aparecen en los calendarios judiciales, lo que explica por qué su nombre no figura en el expediente de hoy.

Tanto Jake como Rebecca Haro permanecen bajo custodia y deben regresar al Tribunal Superior de Riverside el jueves para su audiencia de conciliación por la muerte de su hijo de 7 meses, Emmanuel.

Jake y Rebecca Haro fueron acusados del asesinato de su bebé, Emmanuel Haro, en septiembre.

La fiscalía alega que Emmanuel sufrió abusos a lo largo del tiempo y falleció entre el 5 y el 14 de agosto. En una conferencia de prensa, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, declaró que los investigadores creen que Emmanuel sufrió abusos a lo largo del tiempo y falleció a causa de esas lesiones. No se han encontrado los restos de Emmanuel, pero Hestrin afirmó que los investigadores tienen indicios sólidos de la posible ubicación de los restos del bebé.

Se anima a cualquier persona que tenga información sobre este caso o el paradero de Emmanuel a que se comunique con la Unidad de Homicidios del Sheriff del Condado de San Bernardino al 909-890-4904 o envíe una denuncia anónima a We-Tip.

Cronología: Caso del bebé Emmanuel

Jueves, 14 de agosto: Rebecca denuncia una agresión y secuestro frente a una tienda en Yucaipa. Agentes y perros policía realizan una búsqueda; el caso se reclasifica posteriormente debido a inconsistencias en su relato.

Jueves, 4 de septiembre: Lectura de cargos a las 8:30 a. m.; ambos padres permanecen encarcelados bajo fianza de $1 millón.

Miércoles, 27 de agosto: Fiscal de distrito Hestrin: Emmanuel sufrió “graves abusos a lo largo del tiempo”; los investigadores tienen fuertes indicios de la posible ubicación de los restos; aún no se han encontrado.

Martes, 26 de agosto: Primera comparecencia; el caso se prolongó hasta el 4 de septiembre; se presentó una denuncia por asesinato y denuncia falsa.

Domingo, 24 de agosto: Búsqueda a lo largo de la autopista 60/Gilman Springs con Jake presente; no se encontraron restos.

Viernes, 22 de agosto: Padres arrestados en Cabazon después de que los detectives concluyeran que la acusación de secuestro era falsa.

