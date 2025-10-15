Skip to Content
Banning planea cerrar el albergue para indigentes

11:14 am

Lina Robles

La ciudad de Banning planea cerrar el área donde viven temporalmente varios indigentes que cuentan con servicios de seguridad, regaderas y lavandería entre otros beneficios; el refugio fue abierto hace dos años para 40 adultos que pueden estar 90 días mientras encuentran un hogar permanente.

Algunos de los deamparados han dicho que no tienen un lugar a donde ir.

La ciudad comentó que ya no han recibido apoyos económicos para continuar pagando el mantenimiento que cuesta $600 mil dolares al año y no pueden patrocinarlos.

