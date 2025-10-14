Incendio destruye camión de basura y provoca derrame de combustible en Banning

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Un incendio que se desató hoy en un camión de basura en el extremo sur de Banning consumió parte del vehículo y se extendió a la vegetación antes de que los bomberos pudieran controlarlo.

El incendio, que no causó heridos, se reportó a las 11:28 a. m. del martes en la intersección de Longhorn Road y Roadrunner Trail, al pie del Bosque Nacional de San Bernardino, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia informó que varias cuadrillas de bomberos se desplazaron al lugar y encontraron llamas que ardían en la parte delantera del camión de basura, con arbustos y pasto seco a su alrededor prendiéndose fuego.

Se reportaron condiciones ventosas debido a las intensas lluvias que caían al oeste de Banning en ese momento.

Los bomberos extinguieron rápidamente la vegetación en llamas y se concentraron en el camión, conteniendo completamente el incendio a las 11:55 a. m., según informes del lugar.

La cabina y aproximadamente la mitad de la carga de basura se vieron afectadas por el incendio, que también provocó la rotura de los depósitos de combustible del vehículo, derramando aproximadamente 50 galones de diésel al suelo, según informaron las autoridades.

Se solicitó al Departamento de Salud Ambiental del condado que inspeccionara el peligro y determinara si era necesario realizar una operación de limpieza.

La causa del incendio estaba bajo investigación.