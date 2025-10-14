Skip to Content
Hombre de Thermal falleció en accidente de vehículo todoterreno el fin de semana

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de 46 años falleció en un accidente de vehículo todoterreno en una zona no incorporada al norte del Salton Sea el sábado por la noche, confirmó la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

El accidente se reportó poco antes de las 7 p. m. en Gas Line Road, al oeste de Summit Road.

Según la CHP, un Polariz RZR se estrelló contra una cerca de alambre. El conductor huyó del lugar y aún no ha sido identificado.

El pasajero, residente de Thermal, fue declarado muerto poco después del accidente. Su identidad no se había revelado hasta la mañana del martes.

La investigación del accidente continúa.

La CHP solicita a cualquier persona que tenga información sobre el accidente que se comunique con el oficial C. DeLeon al 760-772-5300.

