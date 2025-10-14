Capítulo 182 del Corazón Púrpura abre en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – El Valle de Coachella ahora cuenta con su propio capítulo de la Orden Militar del Corazón Púrpura, que se inaugura oficialmente en Indio este septiembre.

El capítulo fue fundado por el veterano de la guerra de Vietnam, Richard Gauthier, quien recibió el Corazón Púrpura en 1966. Hasta hace poco, Gauthier tenía que viajar a San Bernardino para asistir a las reuniones.

Con el lanzamiento del nuevo capítulo de Indio, los beneficiarios locales del Corazón Púrpura ahora tienen un lugar más cerca de casa para reunirse, apoyarse mutuamente y continuar su misión de servicio. El capítulo actualmente cuenta con 14 miembros y busca crecer.

Para participar, envíe un correo electrónico a richgauthier@aol.com o llame al (910) 620-9485