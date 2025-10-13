Skip to Content
Octubre rosa: mes de la concientización del cáncer de mama

Published 11:14 pm

Juan Monteslo

Thousand Palms, Calif. (KUNA) – El sector salud dedica el mes de octubre a promover la concientización del cáncer de mama, una enfermedad que ocupa uno de los primeros lugares en nuestra región, según nos comenta Maricela Rodríguez-Gutierrez, obstétrica y ginecóloga  de Kaiser Permanente.  

“En el Valle del Coachella parece que es el segundo cáncer más común de esa área así que es algo de tomar muy en serio”.

Pese a que padecer cáncer de mama es impredecible, se debe prestar especial atención al historial familiar, la alimentación, el sobrepeso y el consumo de sustancias como alcohol, ya que son grandes factores de riesgo, que al controlarlos puede prevenirse la enfermedad o se detecta de manera temprana. 

“Aunque la incidencia de cáncer del mama en los latinos es menos, desafortunadamente usualmente se detectan en etapas más avanzadas. ¿Por qué? Porque no nos vamos a examinar, no hacemos nuestros mamogramas”, señaló Rodríguez-Gutierrez.

Actualmente la comunidad latina se encuentra aun más vulnerada, al no asistir a centros de salud por temor a ser detenidos por autoridades migratorias o por no contar con un seguro medico.

