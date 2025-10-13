La temporada de desfiles regresa a Palm Springs con un enfoque renovado en la seguridad

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Con el inicio de la temporada de desfiles en Palm Springs, la policía prioriza la seguridad.

“Uno de los aspectos a tener en cuenta es el tráfico”, dijo el teniente de policía de Palm Springs, Gustavo Araiza. “Intenten llegar temprano al evento”.

Esto ocurre después de que Kenney Merenda, oficial de policía de Palm Springs, perdiera el control de su motocicleta y se estrellara contra una multitud durante el Desfile Anual del Festival de las Luces de Palm Springs el año pasado.

Desde entonces, el Departamento de Policía de Palm Springs (PSPD) informó que está implementando una serie de importantes reformas de seguridad para prevenir incidentes similares.

“Al analizar ese evento y realizar nuestra revisión administrativa, una de las cosas que consideramos realmente importante fue establecer una política que el personal comprenda”, dijo Araiza. “Cuando trabajamos en estos eventos y vamos a tener vehículos involucrados, cuáles serán las restricciones”.

Araiza afirmó que el departamento planea implementar políticas de seguridad más estrictas para los próximos eventos públicos.

“Algunas de estas medidas incluyen evitar giros bruscos y frenadas abruptas. También mantener un límite de velocidad inferior de 15 millas por hora”, explicó Araiza. “Sin embargo, hay excepciones si surge una emergencia a la que debemos responder”.

La Policía de Palm Springs afirmó que está trabajando para garantizar que no se repita un incidente como el del año pasado.

“De ahora en adelante, queremos asegurarnos de que la comunidad participe y disfrute del evento”, declaró Araiza. “Brindaremos un servicio ejemplar a la comunidad”.

El primer gran desfile de la temporada, el desfile de bienvenida de la Escuela Secundaria Palm Springs, está programado para el miércoles.

Manténgase conectado con Telemundo15.com para seguir la cobertura.