El Teleférico de Palm Springs reabre tras su mantenimiento anual

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Teleférico de Palm Springs reabrió sus puertas el lunes 13 de octubre de 2025, tras su cierre anual por mantenimiento y un cierre anterior en agosto debido a problemas eléctricos. Los equipos aprovecharon el tiempo para realizar importantes mejoras de seguridad, como la reconstrucción del vagón de uno de los vagones, la sustitución de un cable clave y la prueba de los sistemas de control.

Las autoridades afirman que el trabajo fue esencial para garantizar la seguridad del sistema para el uso público. Las reparaciones abordaron tanto el desgaste habitual como las averías imprevistas, e implicaron una inspección minuciosa de equipos a los que normalmente no se puede acceder durante el funcionamiento diario.

El tranvía ya está en pleno funcionamiento, con servicio diario de 10:00 a. m. a 9:30 p. m. Con el regreso de los visitantes a la montaña, las autoridades enfatizan que estas mejoras no fueron solo tareas de mantenimiento, sino medidas necesarias para proteger a los pasajeros y prevenir futuras averías.