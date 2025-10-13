Skip to Content
El forense reveló la identidad del peatón que murió después de ser atropellado en Coachella

El viernes pasado fue atropellado un hombre que caminaba por el área de la Avenida 54 y el Hwy 111 cerca de Coachella, al llegar los paramédicos lo transportaron al hospital de Indio con heridas graves, pero lamentablemente después murió.

Se trata de Jose Luis Guillen.

Las autoridades no han dicho si el conductor del auto involucrado huyó o permaneció en la escena del mortal percance ocurrido a las 6:30 de la tarde.

El área fue cerrada por varias horas mientras los investigadores hacían su trabajo.

