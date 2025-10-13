El Distrito Recreativo del Desierto contrata personal antes de la temporada alta

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Con la llegada de la temporada alta, el Distrito Recreativo del Desierto se prepara para recibir a residentes y visitantes mejorando sus parques, programas y personal. El Distrito está contratando personal para diversos puestos, incluyendo líderes recreativos, para educadores y puestos clave de gestión para apoyar sus crecientes operaciones.

Como preparación, se están renovando parques e instalaciones en todo el valle, con la resiembra en marcha y la incorporación de nuevos programas para satisfacer la demanda de la comunidad. El Distrito también está dando los últimos retoques a varios tramos del CV Link, el galardonado sendero multiusos que ahora se extiende desde Palm Springs hasta Indio.

Las inauguraciones de nuevas secciones del CV Link están programadas para el próximo mes, ofreciendo más acceso y oportunidades recreativas para todas las edades.

Para conocer las vacantes disponibles, visite este enlace.