Dos adolescentes fueron atropellados en La Quinta mientras paseaban en bicicleta

Published 11:14 am

Lina Robles

Dos adolescentes resultaron gravemente heridos después de ser atropellados cuando paseaban en su bicicleta cerca del área del Hwy 111 y la calle Adams en La Quinta el viernes pasado a las 9 de la noche.

Ambos fueron transportados al hospital mientras que el conductor de auto involucrado huyó, pero más tarde capturado mientras manejaba ebrio y según la investigación del Sheriff se cree que poco antes estuvo involucrado en otro accidente en Indian Wells, por lo que de inmediato lo trasladaron a la cárcel de Indio y el próximo miercoles se presentará frente al juez.

