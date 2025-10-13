Director ejecutivo/fundador de Silvercrest arrestado en accidente mortal de atropello y fuga en Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – El director ejecutivo/fundador de Silvercrest Advertising fue arrestado en relación con un accidente mortal de atropello y fuga ocurrido hace casi un año en Cathedral City.

William Frank Rodríguez, de 43 años y residente de Palm Springs, fue arrestado el lunes por la tarde, según los registros de la cárcel. El viernes fue acusado de homicidio, entre otros cargos.

El accidente ocurrió el 11 de octubre de 2024, poco después de la medianoche, en la zona de E. Palm Canyon Drive y Bankside Drive.

Christina Barrington, de 60 años, falleció en el accidente mientras conducía su scooter por la zona. Su perro también resultó herido, pero sobrevivió y se reunió con sus familiares.

Christina Barrington

La policía informó que la investigación reveló que el vehículo sospechoso arrastró la motoneta después del accidente mientras huía del lugar.

“Mediante la investigación, se supo que la motoneta circulaba en dirección este por East Palm Canyon Drive cuando otro vehículo la impactó por detrás. Barrington salió despedido de la motoneta y el vehículo sospechoso la arrastró una distancia considerable mientras huía del lugar”, se lee en un comunicado de prensa de la policía de Cathedral City publicado el martes.

La policía identificó el vehículo que huyó del lugar como un Porsche negro de 2021.

El jueves, la Fiscalía del Condado de Riverside aprobó la presentación de cargos. Al día siguiente se obtuvieron órdenes de arresto y Rodríguez fue arrestado el lunes.

Rodríguez comparecerá ante el tribunal el miércoles en el Centro de Justicia Larson de Indio.

Silvercrest tiene una amplia presencia en el Valle de Coachella, ya que fue patrocinador principal del Festival Internacional de Cine de Palm Springs en el 2024 , así como de espacios en el Acrisure Arena.

Si tiene información relacionada con este incidente o cree tener información, comuníquese con el Investigador de Tráfico A. Felix al (760) 770-0343 o envíe un correo electrónico a AFelix@cathedralcity.gov; o a través del sitio web del Departamento de Policía de Cathedral City: cathedralcitypolice.com; o envíe un correo electrónico a tips@cathedralcity.gov.

También puede reportar información de forma anónima a través de Coachella Valley Crime Stoppers, llamando al (760) 341-STOP; o a través de la línea directa WeTip: 1-(800)-78-CRIME o www.WETIP.com. Algunos datos pueden calificar para una recompensa en efectivo.