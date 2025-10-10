Un residente del DHS aún se recupera de las inundaciones mientras se acerca otra tormenta

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) — Anthony Gaona aún se recupera de las inundaciones repentinas que arruinaron su casa y se apoderaron de partes de Desert Hot Springs hace casi dos semanas.

La casa de Gaona recibió varios centímetros de lluvia, dañando casi toda la propiedad por dentro y por fuera. Estaba fuera del país cuando pasó la tormenta, sin esperar mucho, hasta que su hija lo llamó.

“Me dijo: ‘Bueno, creo que tu casa se inundó’, y yo le pregunté: ‘¿Qué?’. Me dijo: ‘Ah, hubo una tormenta muy fuerte y muchos autos quedaron varados en la calle’. Entonces pensé: ‘Tienes la llave de la casa, entra a ver cómo está’. En cuanto entró, se puso a llorar. Me sentí mal, como si algo me golpeara en el estómago”, dijo Gaona.

En vídeos compartidos con Telemundo 15 Gaona muestra su casa, la entrada y el patio trasero cubiertos de lodo. Dice que tuvieron que tirar la mayoría de sus pertenencias y arrancar la alfombra.

“Cuando pasé por la entrada, vi todo el lodo amontonado y no podía creerlo. Me impactó, sentí que me derrumbaba. Me dolió mucho”, dijo en una emotiva entrevista.

Su familia dice que las fuertes lluvias e inundaciones no son inusuales en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero nunca habían dañado tanto su casa.

Sin seguro contra inundaciones, ahora le preocupa el camino hacia la recuperación, y con cada gota de lluvia, espera con ansias lo que pueda traer la próxima tormenta.

“El agente revisó mi póliza y dijo que no podría ayudarme. Simplemente me cerró la puerta en las narices”, dijo Gaona.

Con poco dinero para financiar la reconstrucción, espera que la comunidad le ayude a reconstruir su casa.

“Cada uno tiene sus propios problemas y gastos. Así que no pensé que nadie viniera a ayudarme. A estas alturas, todavía lo dudo, pero tengo esperanza”.

Si te interesa apoyar la reconstrucción de la familia, visita: https://www.gofundme.com/f/help-my-dad-recover-from-devastating-flood-damage?cdn-cache=0.