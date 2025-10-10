Encuentran en México a fugitivo buscado por dispararle a un agente del Sheriff del Condado de Riverside

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Un hombre que llevaba casi un año y medio prófugo tras presuntamente dispararle a un agente del Sheriff del Condado de Riverside fue capturado en México.

Martín Pérez Jr., de 31 años y residente de San Bernardino, fue localizado y aprehendido el jueves en la ciudad de Tepic, Nayarit, México, según la Fiscalía del Condado de Riverside.

Pérez está acusado de dispararle a un agente en motocicleta mientras huía de una parada de tráfico en el Valle de Jurupa. Finalmente, escapó hacia el lecho del río Santa Ana.

“El vehículo no cedió el paso y entró en un camino de acceso de tierra adyacente a la calle 68, al oeste de Pats Ranch Road, donde el sospechoso disparó contra el agente que lo perseguía antes de adentrarse en la densa vegetación cerca del lecho del río Santa Ana”, informó la Fiscalía. “Durante la persecución, el sujeto abandonó su vehículo y huyó a pie con rumbo desconocido”.

Las fuerzas del orden buscan a Pérez en la cuenca del río Santa Ana.

El motociclista resultó ileso.

Según la Fiscalía del Distrito, la Unidad de Aprehensión de Fugitivos (UAF) de la Fiscalía de Distrito del Condado de Riverside continuó sus esfuerzos para localizar a Pérez con la ayuda del programa de Enlace Investigativo con México (MIL) del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Durante la investigación, la UAF obtuvo información de que Pérez se escondía en el estado mexicano de Nayarit y utilizaba diversas identidades ficticias para evitar ser arrestado. Esta información fue transmitida al personal del MIL, quien se coordinó con las autoridades mexicanas para planificar la detención de Pérez.

Pérez fue aprehendido el jueves y ha sido devuelto al Condado de Riverside para enfrentar cargos. Está previsto que comparezca ante el tribunal el lunes.