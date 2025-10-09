La próxima semana será la inauguración de la nueva biblioteca de Indio

Lina Robles

El próximo miércoles se realizará la inauguración de la nueva biblioteca pública de Indio que se ubica en el centro histórico de la ciudad.

La construcción inicio en el 2023 y tuvo una inversión de casi $5 millones de dólares provenientes de la Medida “E” que fue aprobada por los votantes para que la ciudad cobrara un centavo extra por cada dolares al impuesto sobre la venta.

La nueva biblioteca está diseñada para ser un centro de aprendizaje y creatividad y se ubica cerca de las calles Requa y Oasis en Old Town Indio.