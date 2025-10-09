Skip to Content
Cuatro desplazados tras incendio en vivienda en Indio

Published 5:14 pm

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Dos adultos y dos menores quedaron desplazados después de que un incendio dañara una habitación de una vivienda en Indio la tarde del jueves.

El incendio se reportó alrededor de las 2:50 p. m. en la cuadra 82000 de la avenida Jamestown.

“La primera compañía de bomberos que llegó reportó una ligera humareda proveniente de una vivienda unifamiliar. El incendio fue controlado a las 3 p. m. y no se reportaron heridos”, se lee en un correo electrónico de CAL FIRE a nuestra estación hermana News Channel 3.

Se solicitó a la Cruz Roja Americana que asistiera a los residentes desplazados.

La causa del incendio continúa bajo investigación.

Manténgase al tanto de esta noticia en Telemundo15.com

Telemundo 15 Palm Springs

