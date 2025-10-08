Ya se presentó en corte el sujeto acusado de atacar a agente de Bienes Raices de Banning
Lina Robles
Ya se presentó en corte un sujeto sospechoso de golpear a una vendedora casas quien la semana pasada entro a una vivienda en Banning donde Daniel Moreno de 32 años estaba acampando y la ataco brutalmente y le robo sus pertenencias para después huir.
Pero más tarde la policía vio su carro y le ordenó detenerse, pero el individuo acelero e inicio una persecución policiaca de Banning a Moreno Valley donde fue arrestado y regresara a corte el 16 de octubre.