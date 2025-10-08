La policía de Palm Springs reveló más información del decomiso de armas y el arresto de 22 motociclistas del club “mongol”

Lina Robles

La policía de Palm Springs dio más información del decomiso de nueve armas y los arrestos de varios motociclistas que visitaron esa ciudad el pasado fin de semana cuando se reunieron en el hotel Zoso para elegir al nuevo presidente del club.

El jefe de la policía comento que unos mil motociclistas llegaron a la ciudad desde el viernes pasado por lo que solicitaron ayuda del CHP, del sheriff y del escuadrón antipandillas debido al temor que gangas rivales acudieran a la ciudad y generaran violencia.

El gerente del hotel Zoso confirmó que uno de los 22 arrestos se realizó dentro de las instalaciones, pero se negó a comentar más.