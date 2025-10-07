Vicealcalde de San Luis, Arizona, arrestado por fuga ilegal

Abraham Retana

UPDATE (2:16 PM): Tadeo de la Hoya compareció ante el tribunal el martes, donde enfrenta un cargo de fuga ilegal.

Se declaró inocente y será liberado más tarde ese mismo martes. Sin embargo, no se le fijó fianza.

De la Hoya volverá a comparecer ante el tribunal el jueves.

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Yuma (YCSO) informa que el vicealcalde de San Luis, Arizona, fue arrestado el lunes.

Según la YCSO, Tadeo de la Hoya fue arrestado por fuga ilegal tras un incidente ocurrido el mes pasado.

Continúa detenido y KYMA les mantendrá informados sobre el desarrollo de esta historia.