Palm Springs finaliza acuerdo de $5.9 millones para sobrevivientes y descendientes de la Sección 14

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La ciudad de Palm Springs finalizó el acuerdo de pago de $5.9 millones para los sobrevivientes y descendientes de la Sección 14, informaron funcionarios a nuestra estación hermana News Channel 3 el martes.

Según la ciudad, el Acuerdo de Transacción de la Sección 14 fue firmado por los demandantes de la Sección 14 el 4 de septiembre y por la Ciudad el 5 de septiembre. La Ciudad ha recibido cerca de 1,500 exenciones firmadas.

Según los términos del acuerdo de conciliación, aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento en noviembre según Palm Springs:

El Ayuntamiento aprobó 5,9 millones de dólares en compensación financiera directa para los sobrevivientes y descendientes que cumplían los requisitos. El pago estaba sujeto a la recepción de al menos 1200 exenciones legales firmadas. Hasta el 6 de octubre, la Ciudad había recibido casi 1500 exenciones/liberaciones.

El Ayuntamiento votó a favor de autorizar al reclamante designado, que representa a los sobrevivientes y descendientes, y a sus abogados, el desembolso de los pagos individuales una vez recibidas las exenciones requeridas. Al igual que con todos los acuerdos de reclamaciones o litigios, la Ciudad no interviene en la distribución de los fondos entre los reclamantes y sus abogados.

El acuerdo también incluye 20 millones de dólares en programas de vivienda asequible que se implementarán durante la próxima década, priorizando el acceso para las antiguas familias de la Sección 14, junto con 1 millón de dólares en apoyo a pequeñas empresas para fortalecer las oportunidades económicas en Palm Springs.

La Ciudad mantiene su compromiso de establecer un monumento público y dedicar un futuro parque en honor a las familias de la Sección 14.

Además, el acuerdo estipula que la Ciudad ofrecerá apoyo para un posible Centro de Sanación Cultural y Racial de la Sección 14, que podría incluir cartas de apoyo. La Ciudad no está obligada a financiar dicho centro, pero mantiene su compromiso de contribuir al éxito de las iniciativas comunitarias.

“La Ciudad abordó este acuerdo con cuidado, transparencia y respeto por todos los involucrados”, declaró el administrador municipal, Scott Stiles. “Nuestro objetivo desde el principio ha sido resolver estas antiguas reclamaciones de manera justa, equitativa y con un enfoque en la sanación y el progreso”.

No todos están satisfechos con el acuerdo. Una petición firmada por 37 personas, incluyendo tres sobrevivientes, que consideran que el acuerdo no es suficiente, incluye una serie de demandas.

