Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La policía de Indio organizará hoy la Noche Nacional en el Centro de Atención en el centro de la ciudad como parte de un esfuerzo para fortalecer las relaciones con la comunidad.

El evento comenzará a las 6 p. m. Martes en 82881 Miles Ave.

“Esta es una noche para que Estados Unidos se una y promueva la concienciación, la seguridad y la unidad vecinal. La Noche Nacional al Aire Libre destaca la importancia vital de las colaboraciones entre la policía y la comunidad, así como la participación ciudadana en nuestra lucha por construir una nación más segura”, declaró Matt Peskin, Coordinador Nacional del Proyecto, en un comunicado.

Contará con más de 40 puestos de colaboradores comunitarios, incluyendo otras agencias del orden público, según informó la policía. Los agentes, en colaboración con el Programa de Subvenciones del Fondo de Impuestos al Cannabis de la Patrulla de Carreteras de California, distribuirán artículos promocionales con los lemas “Conduce sobrio o te detendrán” y “Conduce drogado, te multarán por conducir bajo los efectos del alcohol”.

La Noche Nacional al Aire Libre, patrocinada por la Asociación Nacional de Vigilancia Vecinal, tiene como objetivo “aumentar la concienciación sobre la prevención del delito y las drogas, generar apoyo y participación en las iniciativas locales contra el delito y fortalecer el espíritu vecinal”, declaró el departamento.