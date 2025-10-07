Skip to Content
Excursionista rescatado en helicóptero en Palm Desert

Published 5:14 pm

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Una persona fue rescatada hoy de un sendero en Palm Desert tras sufrir una dolencia.

El rescate se reportó poco antes de las 3 p. m. del martes en la cuadra 470000 de la Avenida Portola, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia informó que la persona sufrió lesiones moderadas y fue trasladada en helicóptero a una ambulancia terrestre cercana.

No se dispuso de más información de inmediato.

