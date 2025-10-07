Ciudad de Palm Springs exhibirá obras de arte de su ciudad hermana en México

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Las autoridades de Palm Springs develarán la próxima semana una instalación artística a gran escala de su ciudad hermana en México durante una ceremonia pública que celebra el intercambio cultural internacional, según se anunció hoy.

El artista mexicano Daniel “Mestiz” Valero, de San Miguel de Allende, ciudad hermana oficial de Palm Springs, comenzará a instalar su obra “Deriva Floral” el miércoles en Museum Way, junto al Parque del Centro.

La ceremonia de inauguración está programada para las 9:30 a. m. del 15 de octubre, con la participación del alcalde Ron deHarte, los concejales, la directora de Turismo de San Miguel de Allende, Tania Castillo, y el presidente de las Ciudades Hermanas de Palm Springs, Gary Armstrong.

“Nos entusiasma presentar esta hermosa instalación artística de nuestra ciudad hermana, San Miguel de Allende. Intercambios interculturales como este construyen puentes entre idiomas, costumbres y generaciones, enriqueciendo a ambas comunidades”, dijo deHarte.

La instalación contará con 36 flores artesanales, cada una de aproximadamente un metro y medio de ancho, varias de ellas suspendidas en el aire. La pieza refleja los vibrantes colores y la identidad cultural de la ciudad natal de Valero, según informaron las autoridades.

“San Miguel de Allende siempre ha sido un referente de creatividad, arte y fusión cultural”, afirmó Castillo.

La instalación artística estará abierta al público hasta noviembre y fue financiada íntegramente por San Miguel de Allende, según informaron las autoridades.