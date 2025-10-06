Una carrera que lucha contra la obesidad infantil

Juan Monteslo

Coachella Valley, Calif. (KUNA)- Durante la encuesta de salud comunitaria del Valle de Coachella 2022, realizada por Health Assessment and Research for Communities, se reveló que la comunidad enfrentaba un problema de obesidad en el 55% de su población infantil, un aumento significativo del 46.1% de 2019.

Combatir la obesidad infantil requiere de diversas estrategias que principalmente sean atractivas para los menores y asequibles para las familias, Desert Recreation District busca colaborar con su programa Ready, Set, Run! que entrenará a los niños para participar en la 12va edición anual de la carrera Run with Los Muertos 5k.

Este programa se encuentra basado en un plan de estudios que proporciona a los niños el entrenamiento físico y la mentalidad de establecer metas necesarias para alcanzar sus objetivos de carrera.

