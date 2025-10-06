Se anima a la población LGBTQ+ del Valle a participar en la encuesta de calidad de vida

Luis Medina

VALLE DE COACHELLA, Calif. (KUNA) – El Centro Comunitario LGBTQ del Desierto lanzó una encuesta en línea para comprender mejor las experiencias y necesidades de la población LGBTQ+ del Valle de Coachella y ayudar a orientar futuros programas comunitarios.

Se anima a todos los residentes del valle, ya sea de tiempo completo o parcial, que se identifiquen como LGBTQ+ a dedicar 30 minutos en octubre para completar la encuesta. Está disponible en inglés y español en tinyurl.com/ShoutOutCoachellaValley.​​​​​​​

“En el Centro, todo lo que hacemos se basa en las necesidades, esperanzas y experiencias vividas de las personas LGBTQ+ en el Valle de Coachella”, afirmó Mike Thompson, director ejecutivo del Centro. “La Encuesta de Calidad de Vida es una oportunidad importante para escuchar directamente a quienes atendemos, y a quienes aún no hemos atendido, de todo el valle. La información que recopilemos nos ayudará a orientar las futuras prioridades del programa del Centro, a determinar dónde y cómo nos expandimos geográficamente y a garantizar que nuestros servicios reflejen la realidad de las personas y familias LGBTQ+ en nuestra región”.

Las preguntas de la encuesta se relacionan con las experiencias de las personas en cuanto al acceso a servicios locales, las conexiones con la comunidad, la seguridad personal, la discriminación y otros temas. La encuesta se puede completar de forma anónima y las respuestas no se compartirán con terceros.

Los primeros 1000 participantes podrán recibir una tarjeta de regalo VISA electrónica de $15. Nos pondremos en contacto con los ganadores por correo electrónico, pero no se requiere una dirección de correo electrónico para participar en la encuesta.

El Centro, en colaboración con los consultores de HMA Community Strategies, llevó a cabo durante meses conversaciones y grupos focales con diversos miembros de la comunidad de todo el Valle de Coachella. El resultado fue una encuesta que aborda los temas más relevantes para los miembros de la comunidad y preguntas para comprender mejor sus experiencias.

La encuesta estará abierta hasta el 31 de octubre. El Centro espera compartir los resultados preliminares a medida que estén disponibles y luego continuar con las reuniones comunitarias a principios de 2026 para compartir los hallazgos detallados.