Aparatosa volcadura en Palm Desert, las autoridades investigan

Lina Robles

Las autoridades investigan una aparatosa volcadura de un carro ocurrida ayer a las 8:20 de la noche en el Hwy 111 y la calle San Luis Rey en Palm Desert frente a la gasolinera Tower Market donde el conductor quedó atrapado dentro del vehículo.

El área fue cerrada mientras los bomberos sacaban del carro al chofer y la grúa y los investigadores hacían su trabajo.

Aun no se sabe que provocó que el hombre perdiera el control de su auto.