Aparatosa volcadura en Palm Desert, las autoridades investigan
Lina Robles
Las autoridades investigan una aparatosa volcadura de un carro ocurrida ayer a las 8:20 de la noche en el Hwy 111 y la calle San Luis Rey en Palm Desert frente a la gasolinera Tower Market donde el conductor quedó atrapado dentro del vehículo.
El área fue cerrada mientras los bomberos sacaban del carro al chofer y la grúa y los investigadores hacían su trabajo.
Aun no se sabe que provocó que el hombre perdiera el control de su auto.