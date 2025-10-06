22 arrestados, 9 armas incautadas en reunión de motociclistas Mongols en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Cerca de 1,000 miembros del Club de Motociclistas Mongols se reunieron en Palm Springs durante el fin de semana para la reunión nacional anual del grupo, lo que resultó en 22 arrestos y la incautación de nueve armas de fuego, informó la policía el lunes.

La reunión comenzó el viernes en el Hotel Zoso y contó con una gran presencia policial de varias agencias, según el teniente de policía de Palm Springs, Gustavo Araiza.

El jefe de policía, Andrew Mills, informó que los Mongols, una banda internacional de motociclistas al margen de la ley, se reunieron para “elegir presidente” y que el viernes se incautaron tres armas y otro contrabando a sus miembros.

Los nombres de los arrestados y los detalles de los cargos no se dieron a conocer de inmediato.

