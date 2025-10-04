Friday Football Focus Week 6 Highlights
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
Segment One: Newbury Park 31, Santa Barbara 21; St. Joseph 40, Mission Prep 0; Santa Ynez 28, Atascadero 13; San Luis Obispo 23, Pioneer Valley 21; Templeton 56, Santa Maria 0. Bishop Diego 43, Camarillo 16
(Star Brady Smigel got hurt at the end of the first half and did not return in Panthers win. Entenza Design).
Segment Two: Fillmore 21, San Marcos 0, Dos Pueblos 27, Hueneme 7; Agoura 35, Santa Paula 10; Ventura 62, Buena 13
Segment Three: Pacifica 17, Oaks Christian 13; St. Bonaventure 41, Simi Valley 26
Segment Four: Carpinteria 55, Santa Clara 6
Other Results:
Cabrillo 28, Morro Bay 21
Arroyo Grande 56, Paso Robles 14
Nordhoff 55, Channel Islands 14
Grace 53, Del Sol 6
Westlake 49, Rio Mesa 20
Thousand Oaks 49, Calabasas 34
Moorpark 52, Oak Park 27
Royal 20, Oxnard 0