Skip to Content
News

Por primera vez en Palm Springs encontraron mosquitos infectados con el virus del Nilo

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer confirmaron que mosquitos encontrados en Palm Springs cerca e la intersección de las calles Camino Real y La Verne Way, dieron positivo al virus del Nilo, por lo que estos dias estarán fumigando esa área para matar a los zancudos.

Esta es la primera muestra de mosquito positiva a dicho virus en Palm Springs este año y la onceava en el Valle de Coachella, en lo que va del año, 106 muestras de mosquitos han dado positivo a algún tipo virus.

El año pasado, 203 zancudos dieron positivo al virus del Nilo.

Cabe mencionar que hasta ahora ninguna persona ha sido picada por mosquitos infectados con algún virus.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content