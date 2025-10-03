Por primera vez en Palm Springs encontraron mosquitos infectados con el virus del Nilo
Lina Robles
Ayer confirmaron que mosquitos encontrados en Palm Springs cerca e la intersección de las calles Camino Real y La Verne Way, dieron positivo al virus del Nilo, por lo que estos dias estarán fumigando esa área para matar a los zancudos.
Esta es la primera muestra de mosquito positiva a dicho virus en Palm Springs este año y la onceava en el Valle de Coachella, en lo que va del año, 106 muestras de mosquitos han dado positivo a algún tipo virus.
El año pasado, 203 zancudos dieron positivo al virus del Nilo.
Cabe mencionar que hasta ahora ninguna persona ha sido picada por mosquitos infectados con algún virus.